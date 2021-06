Nadal nu va participa la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice. Anunțul făcut de sportiv

Spaniolul Rafael Nadal, locul 3 ATP, a anunţat, joi, pe social media, că a decis să nu participe în acest an la turneul de la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

“Bună tuturor, este ceva ce nu îmi face plăcere să scriu, dar am vrut să vă anunţ că am decis să nu particip la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Nu este o decizie uşor de luat, dar după ce mi-am ascultat corpul şi am discutat cu echipa mea, înţeleg că este decizia corectă, scopul fiind să îmi prelungesc cariera şi să continui să fac ceea ce mă face fericit, şi anume să concurez la cel mai înalt nivel şi să lupt în continuare pentru obiectivele profesionale şi personale la nivelul cel mai înalt al competiţiei", a transmis Nadal, citat de News.ro.

Sportivul a precizat că nu ar avea timp să se recupereze după Roland Garros.

"Faptul că în acest an sunt doar două săptămâni între Roland Garros şi Wimbledon nu a făcut ușoară recuperarea pentru corpul meu după sezonul solicitant pe zgură. Au fost două luni de eforturi mari şi decizia pe care o iau este bazată pe perspectiva pe termen mediu şi lung”, a punctat Nadal.

El le-a transmis şi un mesaj fanilor săi, în special celor din Marea Britanie şi din Japonia: “Jocurile Olimpice au însemnat mereu mult pentru cariera mea şi au fost mereu o prioritate, ca sportiv şi ca fan, am găsit sentimentul pe care orice sportiv din lume vrea să-l trăiască cel puţin o dată în carieră. Personal am avut şansa să trăiesc trei dintre ele şi chiar am avut onoarea să fiu portdrapel pentru ţara mea”.