Motivul pentru care o tenismenă a fost penalizată la US Open. Arbitrul, acuzat de sexism. VIDEO

Tenismena de origine franceză a realizat pe teren că își luase tricoul invers, astfel că l-a scos și schimbat rapid. Imediat după acest gest, jucătoarea a fost sancționată pentru comportament inadecvat.

Penalizarea dată de arbitrul Christian Rask a fost intens criticată, acesta fiind acuzat de sexism, scrie The Guardian.

Potrivit regulilor WTA, jucătoarele nu au voie să se schimbe în timp ce se află pe teren, deși bărbaților le este permis acest lucru.

Alize Cornet a fost învinsă în această partidă cu scorul de 4-6 6-3 6-2.

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... ????

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb