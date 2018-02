Moment jenant pentru o patinatoare la JO. Rochia i s-a desprins și a pierdut primul loc

Gabriella Papadakis, în vârstă de 22 de ani, și partenerul ei Guillaume Cizeron, 23 de ani, sunt unii dintre marii favoriți la medalia de aur la dans pe gheață.

În timpul programului scurt, rochia Gabriellei a cedat și s-a desprins, astfel că patinatoarea a ajuns cu un sân la vedere în fața fotografilor. După programul care i-a plasat pe locul 2 provizoriu, franțuzoaica avea ochii în lacrimi.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning

The clasp at the back of her halter snapped.

Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu