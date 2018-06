Mesajul postat de antrenorul Darren Cahill, după victoria Simonei Halep la Roland Garros

Rex

Antrenorul australian Darren Cahill a postat, miercuri, pe contul său de Instagram, o serie de fotografii cu jucătoarea numărul 1 mondial Simona Halep, din timpul turneului de la Roland Garros.

Fotografiile o prezintă pe Simona zâmbitoare, pe teren. În altele, ea ține în brațe marele trofeu. Galeria foto a fost însoțită de mesajul:

„Parisul are ceva ce aduce mereu zâmbetul pe buzele Simonei Halep. (Vedeți aici) Câteva dintre pozele mele preferate din timpul petrecut la Roland Garros, de la antrenamente și până în ultima zi”, a scris antrenorul jucătoarei.

„Singurul mod prin care poți fi cu adevărat mulțumit este să faci ceea ce crezi tu că este o muncă grozavă, iar singura modalitate prin care munca ta se poate dovedi bună este să iubești ceea ce faci”, a mai scris Darren Cahill, citându-l pe Steve Jobs.

Simona Halep le-a prezentat, luni seară, românilor trofeul obținut la Roland Garros, în cadrul unei ceremonii organizate pe Arena Națională.

„Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară aici. Am vrut special să vin să ne bucurăm împreună de acest trofeu. Astăzi am ajuns în țară și bucuria mea e mult mai mare decât pe terenul central de la Paris. Sunt foarte emoționată, nu m-am așteptat la așa ceva. Este un moment deosebit. Sunt foarte mândră că sunt româncă, așa cum o spun mereu. Aceste performanțe au venit și sunt 100% din țara noastră și mereu am crezut că, chiar dacă provin dintr-o țară micuță, se poate face o performanță mare. Peste tot unde merg în lume am parte de dvs., de un public numeros, care este și călduros. La Paris a fost o atmosferă incredibilă și toți mi-au spus după aceea că nu s-a mai întâmplat să se cânte imnul unei țări, să se rostească și cuvintele. Vreau să vă mulțumesc, ați făcut ceva minunat. Bineînțeles că acest drum a fost foarte lung, așa cum știți cu toții.”, a spus sportiva, vizibil emoționată, în timp ce oamenii din tribune au scandat „Simona, Simona.”

„Vreau să mulțumesc României pentru tot ceea ce mi-a oferit până acum, vreau să cred că vom avea mai mulți campioni, trofeul să fie începutul unei noi generații de campioni și de ce nu, și în alte sporturi. Sper să avem mai multă încredere în noi, ca oameni, și să credem totuși că avem forță să facem orice ne dorim, dar trebuie să visăm mai întâi. N-aș vrea să mai plec de pe scena asta, este foarte frumos. Vreau să vă mulțumesc, e un moment deosebit”, a mai spus jucătoarea.

Sâmbătă, numărul 1 mondial a câștigat primul său titlu de Mare Șlem, după ce a învins-o pe jucătoarea americană Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Halep a obţinut victoria după două ore și trei minute în faţa numărul 10 mondial, la a patra sa finală de Mare Şlem, a treia la Roland Garros, după cele din 2014 şi 2017, şi a doua din acest an, prima pierdută în faţa danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.

