Meciurile LASK Linz - Liverpool (19:45) și Ajax - Olympique Marseille (22:00), transmise în direct pe PRO ARENA și VOYO

"Cormoranii" au început bine noul sezon de Premier League, aflându-se pe locul 3 în clasament, cu 13 puncte acumulate, la două puncte în spatele liderului Manchester City, potrivit Sport.ro.

LASK Linz ocupă tot poziția a treia, în competiția internă din Austria, cu o singură înfrângere în șapte partide. În sezonul trecut, formația a participat în Conference League, ajungând până în faza optimilor, unde a fost eliminată de Slavia Praga.

Din Grupa E mai fac parte Royale Union Saint-Gilloise (Belgia) și Toulouse (Franța).

De asemenea, meciul Ajax - Olympique Marseille, care se va disputa în cadrul Grupei B a Europa League, va fi transmis în direct, de la ora 22:00, pe PRO Arena și VOYO.

Echipa batavă are un debut sub așteptări în campionat, aflându-se d-abia pe locul 12 după patru etape, cu doar o victorie, în timp ce Olympique Marseille este pe poziția a patra, la două puncte distanță de liderul AS Monaco.

Din Grupa B a Europa League mai fac parte Brighton (Anglia) și AEK Arena (Grecia).

Sursa: Sport.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 21-09-2023 16:34