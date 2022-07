FCSB - Saburtalo Tbilisi, LIVE, azi, ora 20:30, pe PRO TV și VOYO

Meciul va începe la ora 20:30, și va fi transmis LIVE pe PRO TV și VOYO.

În tur, FCSB a pierdut cu 1-0 partida disputată în Georgia.

Este primul meci al antrenorului Nicolae Dică, după revenirea la FCSB. Acesta a declarat că a avut doar două zile pentru pregătirea meciului.

„Am doar două zile la dispoziție pentru a antrena echipa, dar este normal să gândim că trebuie să mergem mai departe în Europa. Avem un meci foarte greu, cu o echipă bună, dar trebuie să intrăm cu gândul că putem să ne calificăm mai departe. Trebuie să fim o echipă, jucătorii trebuie să înțeleagă că am nevoie de un grup. Un jucător poate să-mi câștige 2-3 meciuri, dar pentru a câștiga campionatul și a merge în grupe trebuie să fim o echipă. La cele două antrenamente am lucrat tactic foarte mult, și ofensiv și defensiv. Am încercat să umblu la moralul lor. Trebuie să aibă încredere în ei, fiindcă au valoare. Trebuie să-și depășească nivelul de anul trecut. Asta le cer, asta îmi doresc de la ei”, a spus Nicolae Dică, citat de Sport.ro.

