Meciul Cadiz - Barcelona a fost întrerupt o oră, după ce un fan a făcut infarct | VIDEO

Potrivit publocației Mundo Deportivo, citată de News.ro, arbitrul a oprit partida în minutul 80.

De pe banca de rezerve a Barcelonei s-a trimis un defibrilator, acesta fiind dus în fugă de portarul echipei Cadiz, Ledesma, către tribună şi aruncat către fani, astfel încât aceştia să îl dea mai departe şi să ajungă la spectatorul care a suferit infarctul.

Cadiz goalkeeper Ledesma helps the person in the stands by delivering a medical kit.

This is football for you. Humanity is above all.

pic.twitter.com/MEx7jqCZBU