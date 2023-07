Marketa Vondrousova este noua campioană de la Wimbledon 2023

Jucătoarea de tenis din Republica Cehă, locul 42 WTA, a bifat, astfel, primul titlu de Grand Slam al carierei, după ce, sâmbătă, a dispus în finala de la Londra de tunisianca Ons Jabeur (6 WTA), scor 6-4, 6-4.

Pentru Jabeur este a treia finală de Grand Slam pierdută, după Wimbledon 2022 și US Open 2022. De partea cealaltă, Vondrousova a bifat a doua sa finală a unui turneu major.

Marketa's magical moment ????

Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn