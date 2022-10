Mama lui Răzvan Popa, fost fotbalist la Universitatea Craiova, acuză un fost antrenor că i-a hărțuit sexual fiul

Femeia a povestit plângând că fiul ei a intrat în depresie în acea perioadă.

Aceasta a explicat că Devis Mangia l-a chemat pe Răzvan Popa la mai multe întâlniri particulare, sub pretextul unor discuții despre fotbal, în perioada 2017-2018.

"L-a întrebat mai întâi despre activitatea lui sexuală, apoi a început să-i facă avansuri directe. Asta în timp ce se masturba în fața copilului meu", a povestit mama lui Răzvan Popa.

Mangia ar fi început să-l marginalizeze pe Răzvan Popa, după ce fotbalistul i-a refuzat avansurile sexuale. În plus, fostul antrenor l-ar fi bruscat fizic în vestiar.

Răzvan Popa le-a mărturisit părinților totul în martie 2019, după mai multe momente de furie. În acel moment, mama fotbalistului i-a spus lui Mihai Rotaru despre gesturile fostului antrenor.

„I-am spus că știu tot, i-am spus fără perdea anumite lucruri. Rotaru era circumspect. A zis «Trebuia să spună când a jucat. Acum când nu mai joacă se interpretează ... ». M-am simțit profund jignită. La o altă discuție, îmi aduc aminte că a zis «Țin foarte mult la Răzvan, dar sunt om de afaceri». A spus că interesul lui e să-i meargă afacerea, clubul, și că nu poate face nimic pentru că ar însemna destabilizarea clubului. Ulterior l-au demis pe Mangia. Dar am avut senzația că l-au făcut scăpat", spune mama lui Răzvan Popa.

„Lucrurile s-au petrecut în primul sezon, noi am aflat în al doilea sezon. Noi am aflat în noaptea de 7 spre 8 martie 2019. Eu am spus atunci conducerii imediat. A doua zi eram la conducere. Lucrurile au fost spuse”, a mai spus femeia.

Mama lui Răzvan Popa a explicat că fiul ei este bine acum, după ce s-a retras din fotbal.

Devis Mangia, suspendat din funcția de selecționer al Maltei

Devis Mangia a fost suspendat din funcția de selecționer al Maltei, după ce un jucător a reclamat că a fost hărțuit sexual.

„Devis Mangia a fost eliberat temporar din funcția de selecționer ca urmare a unei plângeri pentru o presupusă abatere de la politicile Federației”, este comunicatul oficail emis de Federația Malteză de Fotbal.

Sursa: gsp.ro Dată publicare: 03-10-2022 11:19