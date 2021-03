LPF, pregătită să meargă la TAS în scandalul cu FRF pe tema implementării VAR

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) amenință că va acţiona în judecată Federaţia Română de Fotbal (FRF) la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

Anunțul a fost făcut de președintele LPF, Gino Iorgulescu, care amenință că va merge la TAS în cazul în care FRF va refuza să plătească suma de aproximativ 550.000 de euro pentru pregătirea arbitrilor în vederea implementării arbitrajului video (VAR) în Liga I.

"Eu sper ca federaţia să găsească bani pentru pregătirea arbitrilor pentru că a luat bani de la UEFA şi FIFA pentru anumite proiecte... şi poate au mai rămas ceva bani pe care îi pot folosi pentru VAR. Dacă domnul Burleanu (n.r. - preşedintele FRF, Răzvan Burleanu) nu are fonduri, de ce nu a spus de la început? El spunea peste tot că arbitrii sunt pregătiţi fizic şi teoretic, mai trebuie doar să-i trimită în străinătate", a spus Iorgulescu.

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan a completat: "Noi ne-am adresat FIFA pentru o mediere internaţională. Iar dacă nu ajungem nici aşa la o înţelegere, ne vedem în situaţia ingrată de a solicita intervenţia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne care să oblige federaţia să îşi facă treaba".

Gino Iorgulescu a afirmat că reprezentanţii cluburilor au discutat în şedinţa de joi posibilitatea de a achita suma pentru pregătirea arbitrilor, dar cu excepţia preşedintelui clubului CSM Poli Iaşi, Ciprian Paraschiv, fost angajat al FRF, nimeni nu a fost de acord.

"S-a luat în discuţie şi situaţia de a ajuta noi, ca şi Ligă, dar problema e că se plătesc în fiecare an aceiaşi bani. Şi nu putem să ne angajăm să plătim noi în fiecare an pentru FRF. Pentru că dânşii îi pregătesc pe arbitrii, dânşii îi deleagă, dânşii îi trag la răspundere, dânşii au toate atribuţiile privind arbitrajul. De ce să plătim noi? Aş pune întrebarea invers, ei ar plăti în locul nostru? În trecut noi aveam o convenţie cu FRF privind comisiile jurisdicţionale, de unde aveam 30% din încasările lor (n.r. - din penalităţile financiare acordate de comisiile). Deci noi aveam cam 200-300.000 de euro pe an de acolo. De trei ani FRF nu mai semnează această convenţie şi nici nu am mai văzut bani. Aşa că FRF poate folosi acei bani, sunt aproape un milion de euro. Cluburile au zis că nu sunt de acord cu plata pentru pregătirea arbitrilor. Mai puţin unul care, probabil, era vocea federaţiei. Domnul Paraschiv, care a fost la federaţie şi acum e la Iaşi, a venit azi şi ne-a spus să dăm bani la federaţie (n.r. - pentru pregătirea arbitrilor). Dar celelalte cluburi nu au fost de acord. L-am întrebat dacă s-a consultat cu colegii... şi a zis că nu, dar că dacă se blochează proiectul VAR atunci să dăm bani. Stai domnule, că mai sunt şi ceilalţi", a menţionat preşedintele LPF.

Iorgulescu a explicat că după implementarea VAR cluburile vor plăti anual aproximativ 2 milioane de euro pentru arbitrajele din Liga I.

"Anul acesta, fără VAR, costurile cluburilor cu arbitrii se ridică la 1,2 milioane de euro. Dacă se mai adaugă jumătate (n.r. - din 1,2 milioane euro) pentru cei din cabina VAR, putem face o socoteală. Deci cluburile vor ajunge să plătească aproape 2 milioane de euro la federaţie pentru arbitri. Deci sunt nişte costuri. De ce să aibă FRF cotă parte din drepturile TV la Liga I? Domnul Burleanu vorbeşte tot timpul de solidaritate, dar dacă ne uităm în Germania, solidaritatea se face în ambele sensuri. Noi putem să dăm ceva, cum a fost cazul nesemnării convenţiei privind comisiile juridicţionale, dar dânsul nu ne-a dat nimic. Adică cluburile dau jucători către echipele naţionale şi ar putea să ne dea şi nouă o cotă parte din încasările de la meciurile naţionalelor", a spus el.

Iorgulescu: "Arbitrajele lasă de dorit"'

"Dacă deblocăm situaţia, şcolarizarea arbitrilor durează cel puţin şase luni, domnul Avram spune că ar putea dura chiar şi opt luni...deci abia după 6-8 luni am putea avea VAR în Liga I. Calitatea arbitrajelor din Liga I este acum deplorabilă. Am văzut multe meciuri în care greşelile de arbitraj au viciat rezultatele. Se plătesc bani mulţi pe servicii proaste. Nu vreau să mă gândesc la interese, poate asta le este valoarea. În fiecare etapă sunt meciuri cu greşeli mari de arbitraj. Şi nici nu se iau sancţiunile cele mai drastice din partea CCA. Nu vreau să mă pronunţ dacă e nevoie de schimbare la conducerea CCA, că pe urmă iar o să intrăm în conflict. Dar părerea mea este că arbitrajele lasă de dorit", a adăugat Iorgulescu.

Reprezentanţii celor 16 cluburi din Liga I au avut, joi, o întâlnire la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal în cadrul căreia s-a discutat despre implementarea arbitrajului video (VAR). La solicitarea LPF, deţinătorul drepturilor TV din Liga I a achiziţionat echipamentele necesare, însă procesul implementării VAR s-a blocat după ce Federaţia Română de Fotbal a anunţat că nu este dispusă să cheltuie suma de 550.000 de euro necesară pregătirii arbitrilor.

Implementarea arbitrajului video la nivelul Ligii I din punct de vedere tehnic a fost preluată de către deţinătorul de drepturi TV, care a achiziţionat deja echipamentul specific, urmând ca Federaţia Română de Fotbal să se ocupe de pregătirea arbitrilor. Numai că preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat că în cazul în care Liga Profesionistă de Fotbal nu contribuie cu nicio sumă de bani, arbitrajul video va fi folosit doar la meciurile din Cupa României, competiţie organizată de FRF.