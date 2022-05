Liverpool - Real Madrid, în finala Ligii Campionilor. Meciul începe la ora 22:00. Care sunt echipele probabile

Getty

Liverpool şi Real Madrid joacă sâmbătă în finala Ligii Campionilor. Meciul va avea loc de la ora 22.00, pe Stade de France, la Paris.

Liverpool a mai câştigat Liga Campionilor de 6 ori, iar Real Madrid de 13 ori.

Klopp: Real Madrid este uşor favorită

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, o spune că Real Madrid este uşor favorită în finala de sâmbătă.

"Cine este favorit? Nu este uşor să răspund. Aţi văzut revenirile lui Real, o echipă care nu pierde niciodată în finală, aşa că aş spune Real, pentru experienţă. Vreau însă să fim la acelaşi nivel, să fim noi înşine. Iar dacă suntem la nivelul nostru maxim, atunci e foarte greu să joci împotriva noastră”, a afirmat Jurgen Klopp, potrivit Agerpres.

Antrenorul englezilor a mai spus înaintea finalei Ligii Campionilor că este mândru de parcursul de până acum al formaţiei sale.

“Ar însemna foarte mult să câştigăm. Dacă eşti om de fotbal, ştii că este absolut excepţional ce au făcut băieţii mei până acum. Până la urmă, bineînţeles, totul se măsoară în culoarea medaliei. Suntem mulţumiţi. Sunt foarte mândru de ce am reuşit până acum. Din punctul meu de vedere, Real Madrid este favorită, pentru că are experienţă multă, dar vreau ca noi să fim la acelaşi nivel. Dacă suntem la cel mai bun nivel al nostru, este greu să joci împotriva noastră”, a spus Klopp, potrivit uefa.com.

De cealaltă parte, antrenorul formaţiei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat că este încrezător înainntea finalei Ligii Campionilor.

“Moralul echipei este bun. Sunt încrezător, ştiu că voi fi un pic emoţionat mâine, dar este normal şi atunci când mă uit la chipurile jucătorilor îmi trec emoţiile. Trebuie să ne arătăm calităţile. Trebuie să arătăm tot ce am arătat în acest sezon. Liverpool va încerca să facă un joc intens, are multă calitate individuală. Echipa care îşi va arăta cel mai bine calitatea va câştiga. Am meritat să ajungem în finală, pentru că avem calitate. Dacă nu ai asta, nu ajungi într-o finală. Însă calitatea şi talentul nu sunt de ajuns. Trebuie să faci o echipă, să te asiguri să toţi jucătorii sunt implicaţi”, a afirmat Ancelotti, potrivit News.ro.

Liverpool - Real Madrid, în finala Ligii Campionilor. Echipe probabile:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keïta - Salah, Mané, Luis Díaz. Antrenor: Jurgen Klopp

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrić - Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Antrenor: Carlo Ancelotti.

Cine va arbitra finala Ligii Campionilor 2022

Arbitrul francez Clement Turpin a fost delegat la centru la finala Ligii Campionilor, potrivit News.ro.

Clement Turpin, în vârstă de 39 de ani, va conduce prima finală de Liga Campionilor din carieră. El a arbitrat echipa Real Madrid în patru rânduri, iar formaţia din capitala Spaniei este neînvinsă cu el pe teren.

Prima dată când Turpin a arbitrat-o pe Real Madrid a fost în Liga Campionilor, sezonul 2014/15, când a învins-o pe Ludogoreţ cu 4-0. În ediţia 2018/19 a Ligii Campionilor, Real Madrid s-a impus cu 2-0 în faţa Romei. În 2020/21, Real Madrid a învins-o pe Inter Milano cu 3-2, iar în acest sezon, Turpin s-a aflat la centru, la Londra, la prima manşă din sferturile de finală disputate cu Chelsea, încheiată cu victoria cu 3-1 a madrilenilor.

Turpin a arbitrat-o de două ori pe Liverpool, cu un bilanţ de o victorie şi o remiză. În ediţia 2016/17 a Ligii Campionilor, Liverpool a remizat, 1-1, la Moscova cu Spartak, iar în ediţia 2015/16 a Europa League, echipa engleză a învins-o cu 1-0 pe Salzburg.

Clement Turpin, arbitru internaţional din 2010, a fost al patrulea oficial la finala din 2018 a Ligii Campionilor. El a arbitrat şapte meciuri din UEFA Champions League de la faza play-off, în această ediţie. În sezonul trecut, Turpin a condus finala UEFA Europa League.

Turpin va fi asistat de conaţionalii săi Nicolas Danos şi Cyril Gringore, în timp ce un alt francez, Benoît Bastien, va fi al patrulea oficial. În camera VAR va fi Jerome Brisard (Franţa), ajutat de Willy Delajod (Franţa) şi de doi italieni, Massimiliano Irrati şi Filippo Meli.