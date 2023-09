LIVE TEXT | România - Kosovo, azi, de la 21:45, în preliminariile EURO 2024. Primul 11 pregătit de Edi Iordănescu

La jumătatea preliminariilor, echipa noastră națională de fotbal se află pe locul 2 în grupă, cu 9 puncte, în timp ce Kosovo e pe 5, cu 4 puncte acumulate.

"Vă spun că sinceritate că așteptăm un joc și mai dificil decât a fost cu Israel. Kosovo are în componență jucători care joacă meci de meci în campionatele de top și vin aici să-și joace ultima carte.

Kosovo are un joc complex, se implică în contacte, în dueluri, acceptă adversitatea, duelurile unu contra unu. E o echipă care are jucători cu calitate, îndemânare. I-ați văzut și în tur că în orice moment pot face diferența", a declarat, într-o conferință de presă, selecționerul Edi Iordănescu.

La rândul său, selecționerul echipei naționale a statului Kosovo, Primoz Gliha, a afirmat: "Mă aştept să facem tot ceea ce ţine de noi să câştigăm acest meci, trebuie să fim pozitivi. Acelaşi lucru l-am spus şi înaintea meciului cu Elveţia. Tot timpul suntem sub presiune, nu doar la acest meci, am venit aici să obţinem lucruri bune, altfel, tot timpul în viaţă eşti sub presiune".

Echipele probabile:

România: H. Moldovan - Rațiu, Drăgușin, A. Burcă, Camora - Olaru, R.Marin, N.Stanciu - I. Hagi, Alibec, Mihăilă.

Kosovo: Muric - Vojvoda, Amir Rrahmani, Aliti, Pagarada - B.Berisha, Loshaj, Muslija, Zhegrova - Muriqi, Rashica.

Meciul România - Kosovo va fi arbitrat de un agent imobiliar

Pentru meciul România - Kosovo, UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Franța.

La centru va fi Willy Delajod. Acesta are 30 de ani, iar în viața de zi cu zi este agent imobiliar.

Delajod va ajutat de asistenții Erwan Finjean și Philippe Jeanne.

Dată publicare: 12-09-2023 14:21