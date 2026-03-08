După dubla sa împotriva lui Orlando săptămâna trecută, argentinianul în vârstă de 38 de ani a propulsat-o pe campioana en-titre, Inter Miami, spre a doua victorie în trei meciuri de campionat, înscriind golul care a adus cele trei puncte formaţiei sale în minutul 27.

Messi a marcat astfel al 80-lea gol pentru Miami, unde joacă din vara anului 2023, şi al 899-lea din cariera sa, înainte de o deplasare la Nashville, miercuri, pentru prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor CONCACAF.

Marele său rival, Cristiano Ronaldo, încă activ la 41 de ani, a depăşit deja pragul de 900 de goluri.