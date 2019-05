Judokan descalificat după ce i-a căzut telefonul din buzunar, într-o luptă. VIDEO

Într-o înregistrate video care a devenit virală pe internet se poate vedea cum telefonul cade din chimonoul sportivului portughez, spre surprinderea adversarului său, care îl ridică de pe tatami şi îl arată arbitrului.

Acesta a luat imediat decizia de a opri lupta pentru a lămuri situaţia, iar apoi l-a descalificat pe Egutidze.

Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX