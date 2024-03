Iubitul jucătoarei Aryna Sabalenka, nr. 2 WTA, a murit subit la Miami. Sabalenka putea juca în turul 2 cu Simona Halep

Fost jucător de hochei, acesta se afla alături de dubla câştigătoare de Grand Slam la Miami, acolo unde cei doi locuiau, scrie Flashscore. Koltsov a participat la Jocurile Olimpice din 2002 și 2010.

Campioana de la Australian Open trece prin momente extrem de grele, după ce partenerul ei de viață, cu care avea o relație de 3 ani, a murit subit.

Konstantin Koltsov’s death has been confirmed by his club

He was Sabalenka’s boyfriend & a former hockey player

Heartbroken for Aryna. She lost her father a few years ago… and now this.

Send Aryna & Koltsov’s family your prayers. They’re going to need them ????????

(via… pic.twitter.com/GpjR8z2N8O