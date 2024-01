Haos în fotbalul din Anglia. Un suporter a intrat pe teren și l-a fugărit pe arbitru, după o decizie controversată | VIDEO

Un suporter al echipei gazdă a trebuit să fie imobilizat de jucători şi de persoane din staff după ce l-a fugărit pe arbitru pe teren pentru a-i cere socoteală după o decizie controversată, informează News.ro, care citează Mirror.

Incidentul a avut loc pe finalul jocului, la scurt timp după ce "centralul" Craig Hicks a acordat un penalty pentru Portsmouth, care a fost transformat cu calm de Colby Bishop. Lovitura sa de pedeapsă s-a dovedit a fi decisivă, liderul League One obţinând victoria cu 1-0.

Într-un filmuleţ devenit viral pe reţelele de socializare, fanul poate fi văzut alergând pe toată lungimea terenului spre Hicks, care fuge în direcţia opusă după ce l-a observat pe individ.

????| Port Vale fan has just sprinted onto the pitch towards the referee after the referee gave a correct penalty for Portsmouth against Port Vale.

pic.twitter.com/9POZV0pY6x