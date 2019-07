Halep s-a calificat în turul al doilea la Wimbledon: „Trebuie să fac tratament”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat, luni, în runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu 6-4, 7-5.

"Sunt foarte fericită că am câştigat acest joc, a fost foarte greu. Prima partidă de la orice turneu este foarte grea şi ştiam că ea joacă bine. A trebuit să rămân concentrată, pozitivă, ca să pot lupta pana la capăt. Trebuie să fac tratament acum şi să văd în ce stare mă aflu. Am alunecat pe teren şi nu am avut control, am simţit puţină durere în spatele genunchiului şi la picior. O să vedem cum mă simt în urma tratamentului", a declarat Halep, conform wtatennis.com, scrie news.ro.

Ea a mai spus că principalul obiectiv al ei la acest turneu este să fie pozitivă. "Totul ţine de atitudine. Astăzi am arătat că pot lupta până la capăt şi să nu renunţ niciodată. Dacă fac asta în fiecare meci, sunt foarte fericită", a mai spus Halep.

Halep (27 ani), numărul şapte mondial, a obţinut victoria într-o oră şi 41 de minute.

Românca a controlat primul set, în care a condus cu 2-0, 3-1, 4-2 şi 5-3, încheind cu 6-4. În actul secund, primele două ghemuri au fost break-uri, Sasnovici (25 ani, 36 WTA) s-a desprins la 5-2 la un moment dat, după un nou break, dar Halep s-a concentrat mai bine şi a redus numărul greşelilor neforţate, reuşind o revenire remarcabilă, concretizată în cinci ghemuri la rând (7-5).

Raportul la winners a fost 17-11 pentru româncă, Sasnovici având 34 de erori neforţate, faţă de 16 ale Simonei.

Halep şi-a asigurat un cec de 72.000 de lire sterline şi 70 de puncte WTA, iar în turul al doilea o va înfrunta pe Mihaela Buzărnescu sau pe americanca Jessica Pegula.