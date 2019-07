Naomi Osaka, locul 2 WTA, eliminată în primul tur la Wimbledon de o jucătoare de pe locul 39

Osaka a pierdut în două seturi, 7-6 (7/4), 6-2, în faţa Iuliei Putinţeva (Kazahstan, locul 39 WTA).

Putinţeva şi-a adjudecat meciul după o oră şi 37 de minute, în contextul în care Osaka a comis nu mai puţin de 37 de greşeli neforţate, ambele jucătoare reuşind câte trei aşi.

"The biggest win of her career" ????@PutintsevaYulia upsets world No.2 Naomi Osaka 7-6(4), 6-2 on Centre Court to book her second round spot #Wimbledon pic.twitter.com/PQQYpFsQqu