Gigi Becali vrea să-l transfere pe David Miculescu de la UTA Arad pentru că este "frumos"

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că doreşte să-l transfere pe atacantul David Miculescu de la UTA Arad pentru că este "frumos".

"Câteodată, că aşa e omul, iei un jucător pentu că e şi frumos. E înalt. Când l-am luat pe Dennis Man, l-am luat şi de frumos, adică era frumoas, aşa, plăcut, băiat drăguţ. Şi pe Nedelcu tot la fel. Dar la Nedelcu nu s-a legat. Şi pe Adrian Petre, dar vezi că nu se leagă tot timpul. David este foarte frumos, înalt, slăbuţ, are o alură de fotbalist. Are şi alergare, aleargă foarte frumos adică. Am vrut să-l iau acum şase luni, un an, adică mi-a plăcut de el. Şi acum, am acţionat. El mai are un an şi jumătate contract şi dacă nu îl dau, o să piardă banii, o să-l iau gratis după aia", a declarat Becali, la ProX, conform sport.ro.

El a precizat că Paulo Vinicius a ajuns în ţară şi va semna contractul cu FCSB.

David Miculescu are 20 de ani şi este un jucător format de UTA Arad.