Gigi Becali explică de ce nu poartă mască: ”Câine să-mi pun botniță, nu vreau”. Care e leacul său miraculos

Gigi Becali a spus marți că nu poartă mască pentru că doctorii săi i-au spus că își reduce astfel imunitatea, iar pentru a se feri de Covid-19 ia vitamine și se miruiește în fiecare vineri.

Gigi Becali a explicat într-o conferință de presă că nu poartă mască pentru că așa i-ar fi recomandat doctorii săi și se protejează de virus cu vitamine.

„Cu măştile, ca să ştie toată lumea. Eu nu pun mască. De ce? Nu că nu respect regula. Eu am, şi recunosc şi ăştia de la Ministerul Sănătăţii, că clinica lui Becali de oncologie e cea mai bună din România. Şi dacă am doctor specialist şi îmi spune: Domnul Becali... Şi nu fac propagandă împotriva... Doar spun ce îmi spun mie doctorii. Eu fac ce spun doctorii mei. Pui mască, scade oxigenul, scade imunitatea. Nu pun mască, să nu scadă oxigenul, să nu scadă imunitatea. Covid: vitamina C, vitamina D, zinc. Da, asta înseamnă covid, vitamina C, vitamina D, zinc. Fă-le p-astea şi ai terminat cu covid”, a declarat Becali.

Becali a mai spus că nu-l interesează ce zic alții despre purtatul măștii, iar el nu poartă ”botniță” pentru că nu e câine.

”Nu mi-e frică nici de șapte miliarde de Covid”

”Eu nu pun mască, că vreau imunitate. Nu mă poate obliga nimeni să-mi scadă imunitatea mea. Ce mă interesează pe mine ce spun nemţii sau cutare? Plus de asta, nu-mi place. Ca să nu îmbolnăvesc pe alţii, stau departe de ei, că sunt obligat civic. Dar să-mi pun masca aia, aşa, câine să-mi pun botniţă, nu vreau”, a afirmat Gigi Becali.

Finanțatorul FCSB a mai declarat că se împărtășește în fiecare vineri, iar din acest motiv nu-i e frică ”nici de șapte miliarde de covid”.

”Plus că nu am nici o problemă. De ce? Dacă mă duc la Sfântul Maslu. În fiecare vineri se face Sfântul Maslu. Dacă mă unge în fiecare vineri cu mirul Sfântului Duh sfinţit şi dacă mă împărtăşesc cu sângele şi cu trupul lui Hristos, nu mi-e frică nici de şapte miliarde de Covid”, a mai spus Becali.