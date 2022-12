Gestul făcut de Ronaldo după ce Portugalia a mâncat bătaie de la Maroc i-a nemulțumit pe unii: ”Egoist, arogant, copil mare”

Portugalia a fost eliminată în mod neașteptat de la Cupa Mondială, sâmbătă, pierzând un meci din sferturile de finală în fața Marocului, cu 1-0.

Ronaldo, considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile, a părăsit terenul în lacrimi, starul portughez afirmând anterior că anul acesta va marca ultima sa Cupă Mondială înainte de retragere.

În ciuda carierei sale, Ronaldo probabil că nu va câștiga niciodată turneul de top al FIFA, dacă declarațiile sale precedente despre retragere sunt adevărate.

După dramaticul meci al Porugaliei cu Maroc din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, unii fani au fost nemulțumiți de aspecte ale comportamentului lui Ronaldo, în special de faptul că acesta nu a vrut să dea mâna cu jucătorii echipei Marocului.

Jurnalistul britanic și fost corespondent BBCt, Jon Sopel, s-a numărat printre cei nemulțumiți, criticând ceea ce el a perceput drept o lipsă de sportivitate a lui Ronaldo după înfrângere.

"Îmi pare rău. Slabă, forma lui Ronaldo, de a nu da mâna cu învingătorii, Maroc. Pentru un bărbat care este o figură atât de iconică... meschin”, a scris Sopel pe Twitter.

Sorry. Poor form from Ronaldo not to stay to shake hands with the victors, Morocco. For a man who is such an iconic figure…shabby

Alți utilizatori care au răspuns la mesajul lui Sopel de pe Twitter au fost de acord, acuzându-l pe Ronaldo că este un „jucător egoist, arogant egocentric” și „un copil mare”.

Alții, însă, precum comentatorul și jurnalistul conservator Piers Morgan, l-au lăudat pe Ronaldo ca pe un mare jucător din toate timpurile. Morgan a făcut, de asemenea, referire la problemele personale ale jucătorului din ultimul an, posibil cu referire la moartea fiului său în primăvară, la scurt timp după naștere.

„Foarte trist să-l văd pe @Cristiano în lacrimi, după ce visul său de a câștiga Cupa Mondială s-a încheiat. Cei care îl batjocoresc ar trebui să-și amintească ce a făcut pentru fotbal. Pentru mine, el este un tip grozav care a avut cel mai greu an din viață pe teren și în afara terenului. Ne-a câștigat respectul." - a scris Morgan pe Twitter.

Very sad to see ⁦⁦@Cristiano⁩ in tears as his dream of winning the World Cup ended. Those mocking him should remember what he’s done for football. For me, he’s the ????- and a great guy who’s had the toughest year of his life on & off the pitch. He’s earned our respect. pic.twitter.com/CCH8ggHkTv