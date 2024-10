Gest scandalos făcut de un jucător american de tenis după ce a pierdut un meci. Ce i-a spus arbitrului | Video

În timp ce strângerea de mână cu adversarul său a fost respectuoasă, când a venit vorba să dea mâna cu arbitrul meciului, Jimmy Pinoargote, americanul l-a insultat copios. „Du-te dracului, omule, du-te dracului! Serios, du-te dracului! Serios, du-te dracului! Ai stricat meciul, fă-ţi naibii treaba! Timp de trei ore nenorocite am luptat şi m-am ridicat singur, jucând pentru viaţa mea”, a urlat jucătorul.

Motivul? O decizie a arbitrului ecuadorian de a-l penaliza pe Tiafoe.

Numărul 17 mondial a fost penalizat pentru depăşirea timpului la finalul tiebreak-ului setului al treilea. Concentrarea i-a fost întreruptă şi a pierdut următorul punct, ceea ce i-a oferit rusului o minge de meci - transformată - şi a provocat furia americanului. După trei ore de joc, Frances Tiafoe a fost scos din minţi de decizie.

Rareori un jucător a insultat atât de tare un arbitru. Cu titlu de comparaţie, în 2022, în timpul unui meci de dublu la Acapulco, Alexandre Zverev şi-a rupt racheta pe scaunul unui oficial şi a fost descalificat în aceeaşi seară la simplu.

Conform regulilor ATP, un astfel de comportament poate duce la o suspendare între 21 de zile şi maximum un an.

So Frances Tiafoe did THIS after the match: pic.twitter.com/kokRQ0kJus