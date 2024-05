Generaţia de Aur a făcut spectacol la meciul de adio. Cea mai bună generaţie a fotbalului românesc a învins Legendele Lumii

Golurile tricolorilor au fost marcate de Panduru, Hagi şi Gâlcă.

Pe teren, antrenorii Anghel Iordănescu şi Jose Mourinho au trimis următoarele formule de start:

Generaţia de Aur: Prunea – Dan Petrescu, Răzvan Prodan, Belodedici, D. Munteanu – Sabău, Lupescu, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu – Răducioiu, Hagi.

Legendele Lumii: Dida – Maicon, Panucci, Djukic, Candela – Edmilson, Giovanni, Karagounis, Rivaldo – Stoichkov, Nuno Gomes.



Standing ovation pentru Gică Hagi, după meciul de adio al Generației de Aur! "Bună seara! Vă iubim, vă iubim, vă iubim"

Meciul a început cu un moment de reculegere emoţionant, ţinut în minutul 5, în memoria lui Daniel Prodan.

Selecţionata internaţională a deschis scorul prin Rivaldo, în minutul 21, iar în minutul 28 Pandev a înscris pentru 2-0. Revenirea tricolorilor a început în minutul 40, când Hagi a pasat şi Basarab Panduru a înscris plasat. Stelea a intervenit spectaculos în faţa lui Stoichkov, de două ori în aceeasşi fază, în minutul 52, apoi Hagi a egalat dintr-un penalti. Faza golului victoriei Generaţiei de Aur a pornit de la pasa lui Hagi pentru Dorinel Munteanu, acesta a centrat în faţa porţii şi Costel Gâlcă a înscris cu o lovitură de cap. Acesta a fost şi scorul final, 3-2, în favoarea Generaţiei de Aur, într-un meci de retragere care a umplut Arena Naţională.



Duș de șampanie! Cum a sărbătorit "Generația de Aur" meciul de adio

Dorinel Munteanu: Am intrat în istorie şi vom rămâne în istorie

”Eu cred că am vrut să demonstrăm că încă mai putem şi la vârsta noastră. Atmosfera? Foarte frumoasă. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Acele momente nu vor fi uitate de nicio generaţie. Chiar generaţia de vârsta noastră, mai tânără şi acum şi mai tânără! Am intrat în istorie şi vom rămâne în istorie. Sper ca naţionala noastră la EURO să obţină ce am obţinut noi la Mondial”, a spus Munteanu la Pro TV.

Florin Răducioiu - Faptul că atâta lume a venit pentru noi, să ne vadă, e o mare dovadă de recunoştinţă şi respect

”Sunt copleşit de atâta admiraţie, recunoştinţă, respect pentru aceşti oameni. Pentru ceea ce am însemnat noi. Sunt cu adevărat foarte emoţionat. E o recunoştinţă din partea acestor oameni minunaţi care au venit. Cred că este un record al acestei arene. Faptul că atâta lume a venit pentru noi, să ne vadă, e o mare dovadă de recunoştinţă şi respect pentru ce am făcut noi. Este incredibil, aproape au trecut treizeci de ani. Eu mă înclin în faţa acestor oameni. Evident că am dori şi noi ca performanţa noastră să fie depăşită cât mai repede. Poate anul acesta, băieţii vor reuşi să iasă din grupe şi după care, cum am făcut şi noi, totul este posibil. Nu mai suntem tineri, nu mai este aşa uşor să ajungi în faţa porţii. dar asta trece în planul secund. După 30 de ani, încă suntem de neuitat, pentru că e o generaţie de neuitat şi prin acest eveniment, rămânem în continuare în istorie”, a declarat Florin Răducioiu pentru PRO TV.

Mourinho: A fost o plăcere

Tehnicianul Jose Mourinho a declarat, sâmbătă seară, după meciul de adio al Generaţiei de Aur, că pentru el a fost o plăcere să fie alături de oameni care au făcut istorie în fotbal.

“A fost o plăcere să fiu cu oameni care au făcut istorie în fotbal. Ar fi greu să cumperi astfel de jucători azi, jucătorii normali costă enorm, imaginează-ţi cât ar fi costat Rivaldo, Hagi… Belodedici, azi nu văd un jucător cu clasa pe care a avut-o el. Băieţii au meritat această sărbătoare. Unii sunt bunici, e extraordinar şi trebuie să fie mândri că încă joacă şi oamenii îi pot vedea. A fost frumos”, a spus Mourinho.

