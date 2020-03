Fostul mare fotbalist Ronaldinho, arestat după ce a fost prins cu pașaport fals

Poliţia paraguayană a percheziţionat hotelul în care era cazat Ronaldinho la Asuncion, unde se află pentru a promova o carte.

La percheziţie au fost descoperite, potrivit ministrului, paşapoarte false confecţionate în capitala Paraguayului în urmă cu câteva luni.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports claiming they were Paragauay citizen! pic.twitter.com/TfAoESRC67