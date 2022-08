Florin Tănase nu se mai transferă la Shanghai Port. Anunțul făcut de Gigi Becali

"Florin Tănase pleacă la Al Jazira. Chinezii (n.r. - Shanghai Port) dădeau mai mult de 3 milioane de euro, au ridicat... eu voiam să-l dau în China. Dar Tănase a vrut aici (n.r. - la Al Jazira)", a spus Becali, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că jucătorul va avea un salariu mai mare la Al Jazira decât ar fi primit la Shanghai Port.

"E şi mai aproape pentru el, plus că aici (n.r. - la Al Jazira) îi dau 1,8 milioane (n.r. - salariu pe an), iar chinezii doar 1 milion. Bine, vreo 300.000 dă comisioane la impresari, dar e diferenţă mare. Şi atunci am zis că nu are rost, deşi eu luam mai mulţi bani din transferul lui în China", a mai spus Gigi Becali.

În vârstă de 27 de ani, Florin Tănase se află la FCSB din august 2016, când a fost achiziţionat de la FC Viitorul. În cariera sa, el a mai evoluat doar o jumătate de sezon la FC Voluntari în 2013.

