Finlanda - România, în Liga Națiunilor, de la 21:45. Surpriza din lotul convocat de Iordănescu

Căpitanul Vlad Chiricheș s-a accidentat duminică în meciul pierdut de Cremonese cu Lazio, cu scorul de 0-4, și a fost înlocuit de fundașul Universității Craiova, Bogdan Mitrea. Acesta nu mai fusese convocat din noiembrie 2020.

Selecționerul Edward Iordănescu l-a chemat în premieră la echipa națională pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia și Herțegovina pe Daniel Boloca, mijlocașul lui Frosinone, este singurul fotbalist care se află la prima convocare. Născut și crescut în Italia, Boloca este un produs al academiei de fotbal a clubului Juventus Torino.

Jucătorii naționalei României efectuat joi seara ultimul antrenament înaintea meciului cu Finlanda, pe gazonul stadionului Olimpic din Helsinki. Selecționerul Edward Iordănescu a dat indicații tactice și i-a urmărit cu atenție pe tricolori, înainte de definitivarea lotului și a echipei de start.

În primul meci cu Finlanda din grupă, disputat în iunie, la București, România a câștigat cu 1-0, gol marcat de Nicușor Bancu.

Jucătorii convocați de Edward Iordănescu

PORTARI: Ionuţ Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAŞI: Andrei Raţiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Bogdan Mitrea (Sepsi OSK), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuţ Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAŞI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluţă (Farul Constanţa, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguş (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANŢI: George Puşcaş (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanţa, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).

Partida va fi condusă la centru de Carlos del Cerro Grande, un arbitru spaniol de 46 de ani. Acesta va fi ajutat de conaționalii săi Raúl Cabañero și Guadalupe Porras, iar cel de-al patrulea oficial este Guillermo Cuadra, tot din Spania.

Declarațiile selecționerului Edward Iordănescu înaintea meciului cu Finlanda din Liga Națiunilor

Selecționerul a declarat joi, într-o conferință de presă, că își dorește ca la meciul cu Finlanda suporterii să aibă posibilitatea să vadă o altă echipă naţională de fotbal a României, care să aibă şanse de calificare la Campionatul European.

Edward Iordănescu a precizat că şi-a conturat un tablou al situaţiei de la echipa naţională după ultimele două acţiuni şi că speră ca în următoarele două meciuri "tricolorii" să schimbe imaginea lăsată în luna iunie: "Sunt la a treia acţiune la echipa naţională şi pot spune că în momentul de faţă am în linii mari un tablou complet asupra situaţiei. Am simţit că jucătorii au început să înţeleagă şi să îşi însuşească dorinţele noastre şi mesajele pe care le dăm către ei, ne rămâne ca acest lucru să îl demonstreze şi pe teren. Trebuie să începem să arătăm ca o echipă care are aspiraţii cu şanse reale pentru calificarea la turneul final. Trebuie să începem să arătăm bine şi să schimbăm imaginea şi impresia lăsată în iunie".

Întrebat ce se aşteaptă să vadă nou la naţională în jocul cu Finlanda, Iordănescu a spus: „Pun foarte multă presiune pe comportamentul lor. Îmi doresc foarte tare să ne schimbăm gândirea, îmi doresc să fim mult mai combativi, cu alt spirit, cu altă personalitate în joc, efectiv să ne sacrificăm pentru rezultat. Şi când tragem linie la această acţiune să avem o poziţie mult mai bună în clasament, pentru că avem şanse teoretice şi la locul 1.”

Cum arată echipa Finlandei

Adversara de mâine seară nu mai este echipa ce alinia la start o multitudine de nume ce se încheiau cu “nen”.

În lotul oaspeților noștri se regăsesc mulți jucători ce origini variate. Lucas Hradecky este slovac, Nikolai Alho este ghanez, Robert Ivanov este rus, Glen Kamara este din Sierra Leone, Diogo Tomas are tată portughez, Rasmus Schuller face parte din minoritatea suedeză, iar Pyri Soiri este din Namibia, potrivit FRF.

Hradecky (portar, Bayer Leverkusen), Glen Kamara (mijlocaș, coechipier cu Ianis Hagi la Rangers) și Pukki (atacant, Norwich City) sunt printre cei mai cunoscuți fotbaliști din lotul ”bufnițelor”. Acesta din urmă este și cel mai experimentat, are 32 de ani, 103 selecții și 35 de goluri! În ceea ce privește cota de piață, Kamara e cel mai valoros, fiind cotat la 7,5 milioane.

Clasamentul grupei României din Liga Națiunilor

În Liga B, Grupa 3, România este pe ultimul loc, cu 3 puncte din patru meciuri.

Tot vineri se mai joacă meciul Bosnia/Herţegovina - Muntenegru.

În ultimul meci din această ediţie, România va întâlni, luni, de la ora 21.45, pe stadionul Giuleşti, echipa Bosniei/Herţegovina.

► Vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – ROMÂNIA

► Luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

Rezultatele vor influența șansele României de calificare la EURO 2024

Tricolorii luptă și pentru o șansă mai bună de calificare la EURO 2024, găzduit de Germania. Urnele valorice în cadrul preliminariilor vor fi realizate în baza ierarhiei Ligii Națiunilor 2022-23.

Tragerea la sorți va avea loc duminică, 9 octombrie 2022, de la ora 13:00 (ora României), la Festhalle Frankfurt, potrivit FRF.

Astfel, în funcție de rezultatele din ultimele două runde, România poate fi în:

URNA A DOUA: dacă reușește să câștige grupa, lucru încă posibil matematic dacă învingem Finlanda și Bosnia și Herțegovina, pe cea din urmă la minimum două goluri, și dacă, în același timp, Muntenegru remizează la Zenica și apoi pierde pe teren propriu cu Finlanda; dacă va fi echipa de pe locul secund cu cel mai bun punctaj din Liga B.

URNA A TREIA: dacă încheiem grupa pe oricare alt loc. Întrucât Germania, gazda turneului final, și Rusia, alocată în Liga B (2022/23) dar exclusă ulterior, nu vor lua parte la preliminarii, naționala noastră nu poate ajunge în urna a patra.

