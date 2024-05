FIFA a fost avertizată că jucătorii sunt dispuşi să intre în grevă. Care este motivul

Preşedintele executiv al Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti (PFA), Maheta Molango, consideră că jucătorii au ajuns la epuizare, informează BBC.

PFA a cerut măsuri pentru a modifica calendarul aglomerat al fotbalului, în special în contextul în care se propune o Cupă Mondială a Cluburilor cu 32 de echipe, care va avea loc vara viitoare.

„Pot să vă spun o situaţie cu nici 10 zile în urmă în care m-am dus la un vestiar direct afectat şi am spus: ”Sunt fericit să fiu aici şi să comentez puţin, dar în cele din urmă depinde de voi. Cât de departe vreţi să mergeţi?", a spus Molango, vorbind la bilanţul de sfârşit de sezon al PFA şi al sindicatului mondial al jucătorilor Fifpro privind volumul de muncă şi recuperarea jucătorilor.

„Unii dintre ei au spus: «Nu accept, am putea la fel de bine să facem grevă». Alţii au spus: „Ce rost are? Da, sunt milionar, dar nici măcar nu am timp să cheltuiesc banii”.

PFA a ameninţat cu acţiuni în justiţie şi a analizat opţiunile pentru a face acest lucru în legătură cu numărul tot mai mare de meciuri din calendarul fotbalistic.

Împreună cu PFA, Fifpro şi Asociaţia Ligilor Mondiale (WLA) - din care face parte şi Premier League - au trimis în luna mai o scrisoare către FIFA, ameninţând cu acţiuni în justiţie dacă va continua cu planurile de a găzdui o Cupă Mondială a Cluburilor cu 32 de echipe la sfârşitul sezonului viitor.

Într-o scrisoare adresată preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, şi secretarului general Mattias Grafstrom, consultată de BBC Sport, Fifpro şi Asociaţia Ligilor Mondiale spun că dacă FIFA îşi extinde propriile competiţii, atunci ar trebui să le modifice şi pe celelalte.

Aceasta adaugă că „impunerea sarcinii adaptării asupra ligilor naţionale şi a jucătorilor este în mod inerent abuzivă” şi „pune în pericol ligile naţionale şi afectează sănătatea şi bunăstarea jucătorilor”.

Cu toate FIFA consideră că a ţinut cont de bunăstarea jucătorilor prin programul meciurilor.

Molango a adăugat: „Unele dintre schimbările din Anglia cu calendarul intern sunt forţate de ceea ce au făcut FIFA şi UEFA. Ceea ce s-a întâmplat, confirmă şi mai mult că trebuie făcut ceva, dar şi că nu afectează doar jucătorii de top. Vom încerca întotdeauna să epuizăm toate căile diplomatice, am trimis o scrisoare, am primit un răspuns, dar, din păcate, timpul este împotriva noastră. Uneori, între oameni maturi, în ciuda faptului că încerci din răsputeri să găseşti soluţii, ai nevoie de o terţă parte care să decidă, poate un arbitru sau un tribunal.”

Un studiu axat pe jucătorii tineri a avertizat cât de mult stres este supus corpul lor şi a evidenţiat numărul de minute pe care mijlocaşul de la Real Madrid şi Anglia, Jude Bellingham, le-a jucat înainte de a ajunge la 21 de ani.

Mijlocaşul, care are încă doar 20 de ani, a jucat 18.486 de minute în cariera sa, comparativ cu cele 3.929 de minute jucate de David Beckham şi 6.987 de minute jucate de Frank Lampard la aceeaşi vârstă.

Preşedintele Fifpro pentru Europa, David Terrier, a avertizat, de asemenea, că jucătorii sunt epuizaţi, fizic şi psihic.

Ca parte a analizei acestui sezon, un sondaj efectuat în rândul jucătorilor a arătat că peste 50% dintre respondenţi au declarat că au jucat în timp ce aveau o accidentare.

„Există o urgenţă - suntem în pericol”, a spus Terrier. „Jucătorii au depăşit limita, iar calendarul internaţional este plin până la refuz”.

Infantino a abordat problema calendarului fotbalistic cu asociaţiile membre la un congres FIFA la începutul acestei luni.

„FIFA organizează aproximativ 1% din meciurile cluburilor de top din lume. 98-99% dintre meciuri sunt organizate de diferitele ligi, asociaţii, confederaţii", a spus el.

„FIFA finanţează fotbalul din întreaga lume. Veniturile pe care le generăm nu se duc doar la câteva cluburi dintr-o ţară, veniturile pe care le generăm se duc în 211 ţări din întreaga lume. Misiunea noastră este de a organiza evenimente şi competiţii şi de a dezvolta fotbalul în întreaga lume, deoarece 70% dintre asociaţiile membre ale FIFA nu ar avea fotbal fără resursele care vin direct de la FIFA”, a spus Infantino.

