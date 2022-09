FCSB - Anderlecht, live joi, de la ora 22:00, pe PRO TV și pe VOYO

FCSB, echipa lui Nicolae Dică, face parte din grupa B din Europa Conference League, alături de R.S.C Anderlecht, de Silkeborg IF și de englezii de la West Ham United.

Marea dorință a lui Nicolae Dică

După înfrângerea cu 3-1 de pe London Stadium, cu West Ham, Nicolae Dică și-a expus dorința cu privire la jocul din grupele Conference League cu Anderlecht. El a vorbit despre suporterii FCSB-ului și a evidențiat faptul că își dorește ca partida de joi să fie sold out, cu zeci de mii de fani pe Arena Națională.

„Îmi doresc să fie, am spus mereu, când suporterii au fost alături de noi în număr mare și ne-au încurajat, de când am venit la echipă am văzut că suporterii ne sunt alături și ne-au încurajat indiferent de scor, le mulțumesc pe această cale”.

Scandal la Anderlecht înainte de meciul cu FCSB

Anderlecht a pierdut ultimul meci din campionat, 1-2, cu nou promovata Westerlo. După opt meciuri, belgienii se află pe locul 8 în Pro League, cu doar 10 puncte, la 14 puncte distanță de liderul Antwerp.

Fanii lui Anderlecht s-au deplasat duminică seară la cantonament pentru a le reproșa jucătorilor forma slabă a echipei, potrivit cotidianului Het Laatste Nieuws, iar marea supărarea a suporterilor este pe Felice Mazzu (56 ani), căruia i-au cerut demisia. În cazul în care elevii lui Nicolae Dică (42 ani) vor câștiga meciul, tot mai multe publicații din Belgia susțin că Felice Mazzu va fi demis de pe banca tehnică.

Programul meciurilor de joi, 15 septembrie:

19.45

• UECL - CFR Cluj - Sivasspor (PRO Arena si VOYO)

• UEL - Sheriff - Manchester United (LIVE EXCLUSIV VOYO)

• UEL - Midtjylland-Lazio (LIVE EXCLUSIV VOYO)

22.00

• UECL - FCSB – Anderlecht (PRO TV si VOYO)

• UEL – Roma – HJK (PRO Arena si VOYO)

• UEL - Dinamo Kiev - Larnaca (LIVE EXCLUSIV VOYO)

• UECL - Silkeborg - West Ham (LIVE EXCLUSIV VOYO)

Programul lui FCSB în grupele Conference League

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham United

