Erling Haaland, acuzat că a ignorat mai mulţi copii în timp ce se plimba printr-un centru comercial

Giovanna Costi, soţia internaţionalului brazilian Ganso, l-a acuzat pe starul norvegian de la Manchester City că i-a ignorat fiul, un fan al său, înaintea finalei Cupei Mondiale a Cluburilor, care are loc vineri, între City şi Fluminense.

Costi a povestit joi, pe Instagram, cum băieţelul său şi alţi copii au fost ignoraţi de Haaland în timp ce fostul atacant al echipei Borussia Dortmund se plimba liniştit printr-un centru comercial din Jeddah.

"A fost oribil. Henrico este îngrozit! A fost un fan! Nici măcar nu vrea să-i spună numele acum... Erau doar şase copii, nu s-au putut apropia, nici măcar nu i-a salutat de la distanţă. S-a comportat ca şi cum nu ar fi existat", a deplâns Giovanna Costi.

