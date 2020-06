Doliu în lumea snookerului. Celebrul Willie Thorne a murit la 66 de ani

Julie ONeill, îngrijitoarea acestuia, a anunțat că Thorne a murit miercuri, în primele ore ale dimineții.

Willie Thorne, celebru jucător de snooker ce a ajuns în sferturile de finală ale Campionatului Mondial în două rânduri, a fost diagnosticat cu leucemie în martie, potrivit The Guardian.

Până la decesul acestuia, peste 17.000 de lire sterline s-au strâns pe o pagină GoFundMe, creată pentru a ajuta la plata tratamentului său.

„Willie a intrat în șoc septic și nu a răspuns la niciun tratament, astfel încât spitalul a luat decizia de a opri aparatele la care era conectat. Am fost cu el până la final și i-am citit mesaje de la oameni. A murit foarte liniștit și fără durere, ascultându-și copiii spunând că îl iubesc" a transmis ONeill.

Thorne, cunoscut în snooker ca Mr Maximum, a fost considerat printre cei mai buni jucători din lume în anii '80, fiind la un moment dat numărul 7 mondial.

Willie Thorne doing what he did best. pic.twitter.com/CbySj2jiyO