Daniel Pancu, eliminat de arbitru: Pe moment am crezut că Louis Munteanu a murit. Acum regret gestul meu, e incalificabil

El şi-a cerut scuze şi a menţionat că gestul său de a intra pe teren şi a protesta este unul incalificabil.

"În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis... Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus... apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben. În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2 după un ofsaid de 3 metri şi fault. Pentru că noi eram calificaţi de mult (n.r. - cu acea victorie). Dacă scrie România pe noi asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectaţi la nivelul adversarilor noştri. Eu îmi cer scuze, gestul meu a fost incalificabil. E prima eliminare din viaţa mea... mi-am pierdut cumpătul pentru că mă uitam la jucător şi nu credeam că mai poate să continue. Nu ştiu cum s-a văzut la televizor, dar de acolo s-a văzut foarte urât", a spus selecţionerul.

"Regret, sigur că da, acum da. Dar poate dacă rămânea cartonaş galben poate acum nu mai vorbeam din postura de antrenor calificat la EURO. A contat, s-a întors decizia. Am văzut bine că iniţial i-a dat galben, nu? Nu ai cum să dai doar galben la o intrare de genul ăsta. Eu nu am văzut galben vreodată în istoria fotbalului la o asemenea intrare. Nici acum 30 de ani, nu doar pe regulile de azi", a adăugat Pancu.

Tehnicianul crede că există riscul ca la turneul final al Campionatului European U21 din 2025 să stea numai în tribună ca urmare a suspendării pe care o va primi. "Şumudică îmi spunea în tribună de regulament (n.r. - în timpul meciului cu Elveţia), pentru că el a tot fost suspendat şi ştie. Eu fiind la prima. La EURO risc să stau la tribuna oficială... risc să fiu suspendat şi să nu stau pe bancă la niciun meci la EURO", a precizat Pancu.

În minutul 28, elveţianul Luca Jaquez a avut o intrare brutală la Louis Munteanu la centrul terenului, iar arbitrul a părut că nu îi acordă decât cartonaş galben. Au urmat proteste în grup ale tricolorilor, Pancu a pătruns şi a protestat vehement pe teren şi a fost eliminat, ca şi rezerva Blănuţă. În cele din urmă, elveţianul a primit şi el cartonaş roşu.

Selecţionata de tineret a României s-a calificat la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2025, după ce a învins echipa similară a Elveţiei cu scorul de 3-1 (2-0), marţi seara, pe Giuleşti Arena din Capitală, în ultimul meci din Grupa E a preliminariilor.

Tricolorii reuşesc a patra prezenţă consecutivă la un turneu final la Under-21, după ce înaintea ultimelor două meciuri se aflau pe locul al treilea în grupa preliminară.

Ianis Stoica (16, 35) şi Umit Akdag (68) au adus victoria echipei antrenate de Daniel Pancu în acest meci decisiv şi clasarea pe primul loc în grupă. Albian Hajdari (65) a marcat golul oaspeţilor.

România a câştigat grupa, cu 22 de puncte, urmată de Finlanda, 20 puncte, Elveţia, 18 puncte, Albania, 16 puncte, Muntenegru, 7 puncte, Armenia, 2 puncte.

Se califică direct la turneul final câştigătoarele celor 9 grupe şi cele mai bune 3 echipe clasate pe locul 2 (fără a se lua în calcul rezultatele împotriva echipelor de pe locul şase). Ultimele trei locuri de la turneu vor fi ocupate după un baraj, în dublă manşă, între celelalte 6 echipe de pe locurile secunde. Slovacia, ţara gazdă, este calificată direct la turneul final, care se va desfăşura între 12 şi 29 iunie 2025.

