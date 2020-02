Cum a ales Simona Halep să sărbătorească câștigarea turneului de la Dubai

Fireworks in Dubai as champion @Simona_Halep and runner-up Elena Rybakina receive their trophies! #DDFTennis pic.twitter.com/WAnyvPoejY

Acesta este al doilea titlu pentru Simona Halep la Dubai, după cel din 2015 şi al 20-lea al carierei. Sportiva a spus după meci că va sărbători acest succes la hotelul Burj Al Arab, unde va merge să ia prânzul.

„Nu ar trebui să vă spun, dar totuși o voi face. Mâine voi merge la Burj Al Arab. E rușinos pentru mine, dar nu am fost niciodată acolo. Voi merge să iau prânzul acolo. Abia aștept”, a mărturisit Simona, potrivit gsp.ro.

Burj Al Arab este unul dintre cele mai înalte hoteluri din lume și a fost construit pe o plajă artificială din Dubai. Este recunoscut ca singurul hotel de șapte stele din lume, distincție neoficială însă. Costul total a fost de 2 miliarde de dolari.

Simona Halep a scris, sâmbătă, pe Facebook, că este fericită pentru titlul obţinut la Dubai, mai ales pentru că a luptat foarte mult pentru a-l obţine.

"Al 20-lea titlu la împlinirea a 20 de ani pentru turneul de la Dubai. Am luptat atât de mult pentru acesta şi este minunat", a scris Halep.



She's the champion!@Simona_Halep takes the @ddftennis title in a tiebreak after a simply amazing match against Rybakina - 3-6, 6-3, 7-6(5)! pic.twitter.com/7ojq7yHtCS