Reacția Simonei Halep, după ce a câștigat al 20-lea turneu din carieră. „Sunt aproape moartă”

Simona Halep a declarat, sâmbătă seară, că a luptat din greu în meciul cu Elena Rybakina, din Kazahstan, şi a glumit spunând că este "aproape moartă" după aceast meci.

„A fost un meci mare, o felicit pe Elena, are mulţi ani în faţă şi poate obţine rezultate mari. Am luptat din greu, îmi place să joc aici. Acum sunt aproape moartă. Mereu este frumos în Dubai, am amintiri frumoase de aici. Mulţumesc tuturor fanilor, au fost uimitori, vă mulţumesc şi apreciez mult sprijinul vostru", a declarat Halep după meci, potrivit News.ro.

Simona Halep, locul 2 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Dubai pentru a doua oară în carieră, reuşind să obţină al 20-lea titlu în circuitul WTA. Ea s-a impus în faţa sportivei Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, scor 3-6, 6-3, 7-6 (7/5).

Acesta este al doilea titlu pentru Simona Halep la Dubai, după cel din 2015 şi al 20-lea al carierei.