Cristiano Ronaldo, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său: A fost probabil cel mai dificil moment din viața mea

Cristiano Ronaldo, jucătorul lusitan al lui Manchester United, a oferit primele declarații despre moartea tragică a fiului său nou-născut la începutul acestui an.

Ronaldo și partenera sa Georgina Rodriguez au anunțat că așteaptă gemeni, un băiat și o fată, în octombrie 2021.

Însă, băiatul, Angel, a murit în timpul nașterii, în luna aprilie a acestui an, iar sora geamănă, Bella, a supraviețuit.

Vorbind pentru prima dată în public despre moartea lui Angel, Ronaldo i-a spus jurnalistului britanic Piers Morgan că "este probabil cel mai rău moment care a trecut prin viața mea de când a murit tatăl meu".

"Când ai un copil, te aștepți ca totul să fie normal, iar când ai această problemă, este greu. Ca ființe umane, eu și Georgina, am avut momente destul de dificile, pentru că nu înțelegem de ce ni s-a întâmplat. A fost dificil, ca să fiu sincer, a fost foarte, foarte dificil să înțelegem ce se întâmplă în acea perioadă din viața noastră", a spus celebrul fotbalist portughez, potrivit Insider.

