Verdictul medicilor care l-au operat pe Alex Zanardi, izbit de un camion

"El a fost intubat şi plasat sub asistenţă respiratorie, iar prognosticul neurologic rămâne sever", a anunţat spitalul italian, citat de news.ro.

Zanardi, în vârstă de 53 de ani, a fost transportat la spitalul din Siena, vineri seară, cu elicopterul, după un accident la o etapă din Toscana, când a pierdut controlul bicicletei, s-a răsturnat de două ori şi s-a izbit de un camion.

"Coliziunea a fost teribilă", a declarat Mario Valentini, antrenorul echipei Italiei de ciclism handisport.

La 15 septembrie 2001, Alex Zanardi, care între 1991 şi 1999 a participat la 41 curse de Formula 1, a suferit un accident într-o cursă de pe circuitul EuroSpeedway Lausitz in Klettwitz, din Germania.

El a pierdut controlul monopostului la ieşirea de la boxe, iar un alt pilot, Alexandre Tagliani, a plecat de la boxe şi la o viteză de 300 kilometri pe oră nu a putut evita impactul cu monopostul lui Zanardi.

Deşi echipele de salvare au reuşit să-l menţină în viaţă după ce inima i s-a oprit de şapte ori, picioarele nu i-au mai putut fi salvate.

