Ce a scris Ianis Hagi pe o rețea socială după meciul din Liga Europa: ”Ibrox, baby, e altceva”

Ianis Hagi a folosit din nou expresia care a devenit cunoscută pe internet: "E Ibrox, baby!".

"O performanță fantastică a echipei, ce revenire pentru Rangers! Fanii au fost incredibili, atmosfera a fost electrizantă. Ibrox, baby, e altceva ..", a scris Ianis Hagi pe Twitter.

Outstanding performance by the team, what a comeback @rangersfc ???? !!! The fans were unbelievable, the atmosphere was electrifying.

Ibrox baby, it’s just different...???? #UEL #faith pic.twitter.com/yxznsMeUBZ