Bărbatul care a înjunghiat-o pe fosta jucătoare de tenis Monica Seles, în 1993, a murit la 68 de ani

Gunter Parche, fan înfocat până la obsesie al germanei Steffi Graf, a înjunghiat-o pe Seles în timpul unui meci disputat contra bulgăroaicei Magdalena Maleeva.

Conform Bild, el a fost găsit fără suflare într-un azil unde şi-a petrecut ultimii 14 ani din viaţă, notează The Sun.

Potrivit sursei citate, germanul - care primise îngrijiri paliative - şi-a petrecut ultima lună a vieţii întins în pat.

Parche a avut o antipatie incredibilă faţă de Seles după ce aceasta a învins-o pe Graf, în finala de la Roland Garros, din 1990.

Furia lui Parche s-a amplificat după ce Seles a devenit numărul 1 mondial în 1991.

La Hamburg Open, el a sărit din tribună şi a înjunghiat-o pe Seles în spate, fiind reţinut imediat de forţele de ordine.

Parche, descris ca un „singuratic dezechilibrat mental”

În ciuda faptului că a recunoscut că a vrut să o „rănească” pe Seles, Parche nu a fost închis, după ce a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Seles s-a înfuriat la aflarea verdictului şi în cele din urmă a reuşit să obţină un nou proces.

Dar judecătorul de la cel de-al doilea proces al lui Parche a optat pentru menţinerea sentinţei anterioare pronunţate.

Parche a fost descris ca un „singuratic dezechilibrat mental”.

Seles a reuşit să-şi revină după episodul şi s-a întors pe teren doi ani mai târziu, iar în 1996 a câştigat Australian Open.

Seles a vorbit rar despre incident, deoarece îi aducea prea multe amintiri urâte.

Dar într-un interviu pentru The Guardian, ea a spus despre revenirea pe teren: „Chestia a fost că, atunci când m-am gândit să mă întorc, nu aveam idee cum mă voi simţi aşezându-mă pe scaun, ştiind că persoana care m-a înjunghiat nu a fost niciodată băgată în închisoare. Au existat mulţi de dacă. În cele din urmă, însă, după doi ani şi jumătate, am simţit că trebuie doar să încerc. M-am întors la Toronto şi sprijinul fanilor a fost pur şi simplu uimitor. Am câştigat primul turneu şi asta m-a ajutat. Era ceva de genul: „Încă mă pricep la asta”, potrivit News.ro.

