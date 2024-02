Autocarul echipei Fortaleza a fost atacat. Şase jucători au fost răniţi

Incidentul a avut loc după un meci din Cupa regională, a anunţat, joi, clubul.

Autocarul „a fost ţinta unor dispozitive explozive şi pietre aruncate de suporterii Sport (Club Recife) la plecarea de pe stadionul Pernambuco, după un meci din Cupa Nordeste”, încheiat, miercuri seară, cu scorul de 1-1 în oraşul Recife, potrivit Fortaleza.

Momento em que a policia dispersa grupo de “torcedores” (criminosos) do Sport que jogaram bombas e pedras no ônibus do Fortaleza. pic.twitter.com/NlCz4HWCd3