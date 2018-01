Australian Open, mesaj în timpul semifinalei Halep - Kerber: ”Luptă până la moarte”

Halep a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei şi s-a impus dramatic după două ore şi 20 de minute, salvând şi două mingi de meci.

Pentru Halep (26 ani) este a treia finală de Mare Şlem a carierei, după cele două pierdute la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Halep nu trecuse până anul acesta de sferturi la Melbourne, iar la ediţiile din 2016 şi 2017 a pierdut în primul tur. Românca mai are în palmares semifinale la Wimbledon (2014) şi US Open (2015).

În finală la Melbourne, Halep o va înfrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numărul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Câştigătoarea va ocupa luni locul 1 în clasamentul WTA.

”Luptă până la moarte”, a scris Australian Open, după ce Kerber a salvat două mingi de meci. Australienii remarcă și faptul că, în comparație cu Simona Halep, Kerber a petrecut mai puține ore în teren: 9 ore și 56 de minute a jucat Simona, în timp ce Angelique Kerber a petrecut doar 6 ore și 19 minute.

