Mărturisirile arbitrului din meciul în care Maradona a marcat golul "cu mâna lui Dumnezeu” și "golul secolului"

Printre acestea se numără și câștigarea Campionatului Mondial din 1986, cu selecționata Argentinei, turneu la care au avut loc multe întâmplări memorabile.

Maradona a rămas în amintirea tuturor suporterilor prin prestația din sfertul de finală contra Angliei, în care țara sa a învins cu scorul de 2-1. Diego a marcat în acel meci două goluri ce au rămas în analele fotbalului.

Argentinianul a marcat primul gol după ce a sărit cu portarul advers Peter Shilton la o centrare, şi a marcat, lovind mingea cu pumnul. Ulterior, Maradona a declarat că golul a fost marcat „cu mâna lui Dumnezeu”.

He was a Legend and one of the greatest players we've had. Remember the legendary hand of God? RIP Diego Armando Maradona. You will never be forgotten ???????? pic.twitter.com/ZL8xTUg8io