Ana Bogdan, gest emoționant după meciul cu ucraineanca Dayana Yastremska. Românca, lăudată de presa internațională

Ana Bogdan (locul 79 WTA) a cedat în dramatic în meciul cu ucraineanca Dayana Yastremska (21 de ani, locul 128 WTA), din „optimile” turneului de la Lyon, scor 6-3, 7-6-7(7), 6-7(7).

La finalul partidei, românca și-a îmbrățișat adversara, la fileu, iar apoi a postat un mesaj emoționant pe rețelel de socializare.

„Azi a fost destinat să fie ziua ta. O meriți total. A fost cel mai greu meci pe care l-am jucat în termeni de emoții și de stăpânire a lor. A trebuit să lupt, asta e competiția, dar cumva știam că nu e fair-play. Fie ca Dumnezeu să te protejeze, să o protejeze pe sora ta, pe familia ta și pe toți oamenii (n.r. din Ucraina). Fie ca toți să trăim în pace”, este mesajul postat de Ana Bogdan, pe Instagram.

Rapid, mesajul româncei a devenit viral, iar presa internațională a lăudat-o pe Ana Bogdan pentru rândurile dedicate jucătoarei din Ucraina.

Jose Morgado, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din tenis, a reacționat pe Twitter: „Bogdan a pierdut, dar a câștigat de asemenea”.

Bogdan lost, but won today as well :) https://t.co/lKSdS3l7Cx