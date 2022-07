Alexia Tatu a câștigat finala de la Wimbledon, în competiția junioarelor sub 14 ani

Alexia Tatu, din Buzău, era favorita numărul 1 la câștigarea turneului. Cealaltă finalistă, Andreea Soare, din Medgidia, a fost cap de serie numărul 5.

Congratulations to Alexia Tatu for winning the trophy and congratulations to Andreea Soare for making the final U14 at Wimbledon! Romania's future is in good hands! ???????????? pic.twitter.com/SSOL9955mh