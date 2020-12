Zeci de persoane din Bacău stau într-un bloc fără geamuri sau căldură. „Pericol să explodeze țevile”

50 de oameni care stau într-un bloc de locuinţe sociale din Bacău trăiesc de două săptămâni un calvar. Un incendiu a distrus un apartament din bloc şi de atunci 18 familii stau fără căldură şi fără lumină.

Sunt familii cu copii mici şi bătrâni care au cerut disperaţi ajutor. Momentan, autorităţile le-au promis că vor face tot ce pot pentru fiecare familie în parte, dar lucrările sunt de durată.

Pentru cele 18 familii din Bacău, traiul care şi aşa era greu a devenit un calvar după ce în urmă cu două săptămâni un incendiu a mistuit un apartament de la etajul 1 al blocului. Fumul a invadat casa scării şi mai multe apartamente în care acum abia dacă se mai poate locui.

Reporter: Cum au fost acele clipe?

Locatară: Cum să fie groaznice. Iadul pe pământ am trecut şi prin iad şi prin infern nici nu ştiu cum să vă spun. Era 9 fără 10 şi deodată s-a întrerupt televizorul şi am ieşit afară, iar când am deschis uşa era plin de fum şi s-a umplut aici. Când am deschis uşa flăcările buşeau aşa. Am strigat la copil că arde blocul.

În urma incendiului, cele 50 de suflete au rămas fără căldură şi energie electrică în apartamente.

Reporter: Cum e viaţă în bloc?

Locatară: Cum să fie după cum vedeţi şi dumneavoastră este un calvar fără lumină, fără căldură, doi copii. Fetiţa merge la şcoală în grupa zero şi îşi încarcă telefonul la vecini. Vă daţi seama, pe timpul ăsta să staţi cu butelii de la care iese gaz pe lângă, luăm foc iarăşi. Ce să facem? De 4 ani stăm cu dosarele în primărie

Locatară: Azi s-a dus soţul şi a luat butelie sunt şi operată la cap.

Reporter: Ce o să faceţi când vin gerurile?

Locatară: Primăria să rezolve. Stăm cu ăştia mici în casă, vai de capul nostru.

Reporter: Copiii nu se îmbolnăvesc?

Locatară: Păi s-a îmbolnăvit am antibiotice în casă.

Nu numai familiile care au copii o duc greu, ci şi bătrânii bolnavi şi neputincioşi.

Reporter: Este frig chiar dacă avem butelie, pentru că geamurile s-au spart. Suntem în pericol să explodeze țevile de apă. Este groaznic. Autorităţile au venit, comisii peste comisii, au venit, au văzut, au plecat şi nu vor să facă absolut nimic pentru noi.

Multe familii locuiesc în bloc abuziv, dar susţin că de încearcă să intre în legalitate de mai mulţi ani. Primăria încearcă să găsească o soluţie atât pentru cei care stau cu forme legale, cât şi pentru cei care nu au încă documente.

Ionuţ Avram, purtător de cuvânt primăria Bacău: "Pentru familiile care stau în mod legal cele două comisii au găsit soluţia identificării unor alte locuinţe sociale în care vor fi cazaţi aceşti oameni. A durat mai mult procedura pentru că municipiul Bacău nu are locuinţe pentru necesităţi, ci doar sociale şi trebuia schimbată destinaţia."

Până când autorităţile vor rezolva problema, cei 50 de oameni îşi ducă traiul într-un bloc fără geamuri şi cu pereţii de pe scară afumaţi. Speră însă că vor găsi înţelegere la autorităţi şi că vor avea, într-un final, locuinţe decente.