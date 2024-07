Vestea așteptată de toți pensionarii din România. Sunt aproximativ un milion de documente finalizate până acum

Deciziile de recalculare urmează să fie trimise Poștei Române, iar de acolo poștașii le vor distribui fiecărui pensionar, începând cu a doua jumătate a lunii august.

Indiferent de județ, sediile casele județene de pensii sunt pline de seniori veniți special să întrebe despre deciziile de recalculare.

În familia Manda, doamna Anișoara și-a făcut și o estimare: ar urma să primească în plus 500 de lei din septembrie.

Familie de pensionari: „Coeficientul a fost foarte mic, iar noi am lucrat – nu am lucrat cu ceva să ne dea în plus, nici cu ore suplimentare, eu am fost funcționară și a fost mereu minim pe economie– după 34 de ani de muncă am 1.600 de lei pensie. Mi-e rușine să spun.”

În alte cazuri, pensionarii aduc diferite adeverințe, în speranța că vor obține mai mulți bani.

De altfel, primele decizii de recalculare au fost deja emise, atât în format electronic, cât și fizic.

În Alba, de exemplu, au fost trimise Poștei Române. În județ, sunt peste 85.000 de pensionari.

Cornelia Miclea, director executiv Casa de Pensii Alba: "Aceste decizii constau în exemplificarea numărului de puncte cu care dânșii sunt în plată la care se adaugă punctele de stablitate și rezultă prin aplicarea valorii punctului de referință valoarea pensiei cu care dânșii vor fi în plată de la 1 septembrie.”

Până acum, fiecare casă județeană are peste 15.0000 - 20.000 de decizii deja finalizate.

Potrivit modelului, decizia de recalculare cuprinde datele personale ale pensionarului, stagiul de cotizare, numărul puncte de stabilitate acordate după 25 de ani, dar și valoarea punctului de referință, indicatorul în funcție de care se va calcula cuantumul pensiei, care va fi la 1 septembrie 81 de lei.

Toate deciziile de recalculare se emit pentru început în format electronic de casele județe și sunt trimise Poștei Române.

În baza lor, poștașii vor reveni la Casa de Pensii pentru a prelua în format fizic documentele. Ulterior, aceste decizii vor fi puse în plicuri cu o mașină specială și expediate.

Poștașii vor avea la dispoziție aproximativ două săptămâni să ajungă la fiecare pensionar, astfel încât să îi înmâneze decizia cu noile calcule.

Într-o videoconferință, directorii caselor de pensii au prezentat ministrului Muncii ultimele date.

Șefa de la Muncă a declarat că deciziile de recalculare urmează să ajungă la pensionari între 15 și 31 august.

Unele pensii vor creste semnificativ. De exemplu, un tâmplar care a lucrat la o firmă de construcții și are un stagiu contributiv de 36 de ani și 7 luni, va beneficia din toamnă de o majorare de peste 65 la sută. De la 2.192 de lei la peste 3.600 de lei.

În timp ce un electrician constructor, cu un stagiu de cotizare de 45 de ani, 3 luni și 4 zile va avea o creștere de 59 la sută. De la 2.198 de lei la 3.512 lei de la 1 septembrie.

În total, peste 4,6 milioane de pensionari vor primi deciziile de pensionare.

