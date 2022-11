Una din patru românce este agresată fizic sau sexual de către partener. Cazurile de violență domestică au crescut în 2022

În realitate, numărul este și mai mare, spun autoritățile, pentru că multe victime nu au curaj să caute ajutor sau și mai rău, sunt ucise. Nici agresorii nu se potolesc, arată datele poliției române. În ultimul an, aproape 3.000 de agresori au încălcat ordinele de protecție și s-au apropiat de victime, iar primul bărbat căruia i-a fost montată o brățară de monitorizare a distrus-o de două ori.

Peste 32.000 de femei și 7.000 de copii au fost numai anul acesta victime ale violenței domestice. Traumele sunt greu de vindecat, având în vedere că agresorii sunt de cele mai multe ori cei care ar fi trebuit, de fapt, să le ocrotească.

Victimă: „La început totul a fost bine. Ne-am luat din dragoste. Am crezut că o să avem o căsnicie fericită, însă pe parcurs au apărut neînțelegeri. Nu am avut suficienți bani. Au apărut trei copii și soțul meu a fost tot mai violent cu mine. Mă lovea aproape săptămânal, am ajuns și la spital. Au fost momente în care m-am temut și pentru viața mea și pentru viața copiilor mei”.

Numărul cazurilor de violență domestică a crescut într-un singur an cu aproape 14 procente. Cu alte cuvinte, numai în 2022, peste 46 de mii de persoane, majoritatea femei, care au fost lovite sau amenințate au mers la poliție să depună plângere împotriva agresorilor. Datele arată că majoritatea bătăilor au avut loc în casă. Și, cu toate că anul acesta, 56 de agresori au primit în premieră brățări speciale de monitorizare, 43 au încălcat ordinul de protecție pentru că fie s-au apropiat de victimă, fie au distrus dispozitivul.

Este și cazul unui tânăr de 23 de ani din capitală care și-a distrus de două ori brățara electronică, pe care iubita lui a cerut să o poarte după ce a fost pălmuită pe stradă de el. Prima dată, individul și tăiat brățara cu foarfeca. A doua oară a forțat sistemul de închidere. Magistrații nu l-au arestat, dar l-au obligat să poarte brățara încă trei luni.

Ziua de 25 noiembrie este marcată în toată lumea prin manifestații împotriva diverselor forme de violență domestică. În Timișoara, 100 de elevi au întins simbolic o panglică portocalie, din care au tăiat apoi câte o bucată, rupând lanțul nepăsării.

Iar în Capitală, supraviețuitoarele "și-au spălat" - tot simbolic - rufele în public, înșirând pe o sârmă mesaje adevărate din partea agresorilor care au fost citite de toți trecătorii.

Andreea Rusu, Centrul Filia: „Dacă nu te luam eu, nu te lua nimeni”. Un mesaj pe care l-am auzit de foarte multe ori la femeile cu care lucrăm noi în comunități. Este mesajul pe care foarte multe dintre ele îl aud zilnic atunci când au certuri în familie și este un mesaj care le afectează demnitatea și încrederea în sine și, în final, le și împiedică să plece din această relație și să aibă încredere în forțele proprii că pot să o ia de la capăt”.

Victimele violenței domestice sunt sfătuite să sune oricând gratuit la numărul de telefon 0800-500-333, pus la dispoziție de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse, dar și la poliție.

Dată publicare: 25-11-2022