Un tată părăsit de soție se chinuie să-și crească cele două fetițe. Bărbatul a oferit și o cameră unei familii nevoiașe

Părăsit de soție, un bărbat din județul Iași încearcă din greu să-și crească cele două fetițe.

Omul lucrează ca paznic pentru salariul minim, iar banii abia îi ajung pentru alimente. Cei trei locuiesc într-o casă foarte sărăcăcioasă, dar tot și-au făcut milă de o familie și mai sărmană decât ei. Impresionați, vecinii au cerut ajutor pentru aceste suflete necăjite, iar o asociație umanitară a promis că o să le construiască un cămin adevărat.

Gabriel are 52 de ani și este tatăl a două fetițe, Gabriela și Elena, care au șapte și 10 ani. Cei trei locuiesc împreună în casa sărmană pe care bărbatul și-a construit-o cu câțiva ani în urmă în comuna Miroslava. O locuință modestă, cu două camere, fără baie si bucătărie.

Reporter: ”E frig aici?”

Elena, fetiță: ”Da, e foarte frig, noaptea mai ales.”

Reporter: ”Și ce faceți ca să nu fie frig?”

Elena: ”Punem lemne mai multe pe foc.”

Reporter: ”Ce îți dorești să primești?”

Elena: ”O casă frumoasă, o baie, niște geamuri de termopan și niște uși."

Gabriel Buhuș, tatăl copiilor: "Vreau să construim casa asta, că avem mare nevoie pentru copii, să aibă o baie, să aibă un viitor mai bun.”

Reporter: ”Așa ați locuit dintotdeauna?”

Gabriel Buhuș, tatăl copiilor: ”Da, așa a fost, nu am avut condiții, asta a fost făcută de mâna mea și n-am avut altă posibilitate. Mă descurc foarte greu, pentru că dacă nu aș face mâncare gătită nu mi-aș permite din salariul pe care îl am."

Chiar dacă abia se descurcă, bărbatul a oferit o cameră din casă unei familii cu doi copii mici, care nu avea adăpost.

Femeie ajutată: ”Domnul Buhuș ne-a ajutat ca să stăm aici cu copiii, din puținul lui să ne ajute și pe noi. Ne-a primit la el, că are sufletul mare."

Ciprian Mihalcea, director ONG Zâmbetul Nostru: "Niște vecini ai lor ne-au căutat și ne-au scris că merită sprijiniți. Noi am venit și am făcut o anchetă, am descoperit aici un tată părăsit de soția bolnavă cu schizofrenie, cu doi copii care merg la școală, îngrijiți. Atât de bun este, încât a luat niște copii și o femeie de pe stradă, deși el nu are și cred că de asta merită ajutat."

Tatăl și fetițele trăiesc din salariul minim al tatălui, de 1.380 de lei, care lucrează ca paznic în oraș. Acum, cei trei se pregătesc să se mute cu chirie, temporar, până când ONG-ul care le-a sărit în ajutor le va reconstrui casa.