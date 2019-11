Un tânăr din Neamț a modernizat un cabinet stomatologic pentru copiii orfani

Gest emoţionant în Neamţ. Un tânăr crescut într-un orfelinat din judeţ a inaugurat un cabinet stomatologic dotat la standarde moderne pentru copiii aflaţi în grija statului.

După ce ani de zile a făcut voluntariat pentru copiii nevoiaşi, din toate colţurile lumii, Ionuţ Ursu a decis să aducă bucurie şi celor care se află acum în centrul în care şi-a petrecut şi el o bună perioadă din viaţă.

Aşa că, 500 de minori vor avea acces gratuit la cabinet, unde vor fi consultaţi de trei medici stomatologi, voluntari în acest proiect.

Ionuţ este licenţiat în studiul dezastrelor naturale, însă, în ultimii ani, a făcut voluntariat în mai multe ţări. Prin intermediul unui ONG şi cu ajutorul sponsorilor locali, tânărul a reuşit să renoveze şi să utileze complet un cabinet stomatologic, pentru copiii abandonaţi din judeţul Neamţ.

Ionuț Ursu, iniţiatorul proiectului: "Am fost părăsit de mamă în spital, pentru că nu a reuşit să mă crească. Nu prea am avut în copilărie cabinet de medicină dentară. Am crescut aici timp de 23 de ani, nu uit de locul de unde am plecat."

Mai mulţi voluntari au lucrat timp de 8 luni la acest proiect. Iar până în prezent, alături de Ionuţ au venit trei medici stomatologi.

Doctor Marius Hartan: "Fiecare dintre cei 3 medici vor veni o zi pe săptămână aici cu un program de 5 ore. Consultăm copiii, tratăm".

Doctor Andra Şerban: "Am venit de câteva ori în acest centru i-am vizitat pe aceşti copii şi de câte ori am plecat viaţa a fost mai frumoasă. Acest copii oferă atât de multă iubire necondiţionată şi ţi se umple sufletul de fericire".

Irina Bălțătescu, director centrul şcolar Alexandru Roşca: "Am beneficiat de sprijinul medicilor din zonă, dar nu era aici, la noi, unde copiii să poată merge permanent la un cabinet stomatologic".

Ionuţ Ursu a pus bazele şi unei asociaţii caritabile şi aşteaptă şi alţi tineri alături de el, dornici să-l ajute la implementarea viitoarelor proiecte.