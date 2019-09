Un cioban din Cluj și-a incendiat mașina de supărare: „Nu mai încapi de șmecheri”

Un cioban din comuna Ploscoș, județul Cluj, și-a dat foc la mașină în semn de protest, pentru că primăria din localitate vrea să-l lase fără pășune.

De asemenea, ciobanul acuză și interlopii locali, spunând că ar fi mână în mână cu poliția, informează Știridecluj.ro.



„Îi dau foc și poliția din comuna Ploscoș, domnul Ciungan, îi una cu interlopii, cu ăștia cu drogurile. Să ia măsuri și domnii de la Cluj și domnii de la București. Mi-o venit interlopii aici peste copii. Am patru copii mici. Am fost dus acasă în comună și le-o ridicat sabia că le taie grumazul. Acum umblă poliția din comună cu intimidări, domnul Ciungan. Dau foc să nu mai am nimic. Să imi dea primăria mie ajutor social. Am avut 200 de capre și m-au lăsat cu 50. Au dat toate pământurile de pășunat la consilieri primăriei Ploscoș și la șmecheri, lainterlopi, iar mie cu 200 de capre mi-au dat 5 hectare. Dacă e vorba îmi dau foc și la casă că sunt plătiți din banii noștri (autoritățile), măi fraților, nu s-or pus ei mandatari și vin interlopii cu săbii. Eu tot ce am făcut am făcut pe munca mea. Nu mai încapi în lumea asta de interlopi și de șmecheri. Mi-au dat 5 hectare și acum vor să mi le ia și pe astea pentru că vor să dea în posesie. Să mă judece poporul. Dau foc la mașină, la stână și mă duc la ajutorul social, că e mai bine. Vor să mă duc de aici. Cepoi are un ginere care a venit din Anglia și a venit cu sabia la copii. Stați liniștiți, cei care nu mă apreciați veți ajunge la fel”, a declarat bărbatul.

Primarul comunei se apără și spune că este vorba de o petiție semnată de 27 de oameni din satul Crairat, unde este stâna ciobanului, prin care i se cere să se mute.



„El a avut contractul de concesiune pe 5 hectare. I-am dat terenul până când pun pe cineva în posesie. El și-a pus piatră pentru a-și face drumul, deși i-am spus că nu este terenul Primăriei, ci i l-am dat temporar. Înțelegerea verbală pe care am făcut-o cu el a fost să nu deranjeze pe nimeni. Putea trăi acolo mult și bine, dar localnicii nu-l mai vor și i-am spus că îi dau terenul”, a explicat primarul comunei Ploscoș.

Potrivit autorităților, miercuri, ciobanul urmează să se prezinte la sediul poliției, împreună cu primarul, pentru a rezolva confictul.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

Citește și Bărbat filmat în timp ce lovește cu bâta un câine ciobănesc. Ce explicație a dat

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!