Trupul unei femei de 90 de ani, găsit într-un lac din Brașov. A fost văzut dintr-o tiroliană

Trupul unei femei în vârstă de 90 de ani a fost găsit într-un lac de agrement, după ce fusese dată dispărută în urmă cu câteva zile.

Tragedia a avut loc în Brașov, iar cei care au dat alarma au fost oamenii care se plimbau în apropierea apei și angajații unui parc de aventură din zonă.

Salvatorii au sosit imediat, însă nu au mai putut face nimic pentru femeie, care nu mai prezenta semne vitale.

Femeia de 90 de ani a fost dată dispărută de fiul ei, care spune că a plecat de acasă în toiul nopții.

Cu doar câteva ore înaintea descoperirii macabre, cunoștințele și autoritățile au căutat-o chiar în apropierea lacului.

"M-a sunat băiatul și m-a întrebat dacă este la mine, am zis că nu e la mine. Am căutat-o pe câmp, am căutat-o și eu, am fost cu ei".

În ultimul timp nu se simțea bine

Vecinii spun că în ultima perioada bătrâna nu se simțea bine și că a mers la spital, însă a primit tratament pentru acasă.

"Ce mi-a zis fata asta, era bolnavă, dar era coerentă o zis, dar o dată a zis că o dispărut și o venit fie-su' ... că stătea singură".

Trupul femeii a fost găsit într-un lac de agrement, dintr-o zonă liniștită. Câțiva trecători și angajații unui parc de aventura din apropiere au fost cei care au dat alarma.

"Din câte am auzit a căzut o femeie în vârstă în lac și i-au găsit cadavrul în lac când mergeau pe tiroliană".

"Angajatul de la tiroliană care a văzut femeia, a sunat la 112 și niște trecători".

Trupul neînsuflețit a fost adus la mal cu o barcă pneumatică. Autopsia va stabili cu exactitate cauzele decesului.