Tot mai mulți români preferă telefoanele recondiționate. Cât de ieftine sunt față de cele noi

Aşa că aceste afaceri s-au înmulţit, la fel şi service-urile.

Telefoanele de ultimă generație coboară din topul preferințelor în favoarea celor la mâna a doua sau recondiționate care pot să fie şi cu 50 la sută mai ieftine. Multe firme oferă și garanții. Este o piață încă nouă, dar care prinde avânt.

Englez: „L-am cumpărat la mâna a doua de pe internet, dar totul merge bine și nu am avut probleme cu el. Era mult mai ieftin să cumpăr unul la mâna a două decât unul nou.”

Român: „L-am luat de la cineva, nu este nou. Nu e foarte performant, dar prefer unul mai învechit.”

Grégoire Vigroux, cofondatorul unei companii de recondiționare: „Vine cu garanție de un an. Noi, în România, într-un an am vândut deja de 4 milioane de euro telefoane recondiționate, asta înseamnă 20 de mii de smarthphone-uri, numai pe piața românească. Este o piață care este extraordinar de dezvoltată în Franța, Germania de exemplu. 20% din telefoanele care sunt vândute sunt recondiționate.”

Firmele cumpără telefoane de la clienți, le verifică, apoi le vând mai departe. În funcție de starea aparatului anumite piese sunt înlocuite.

Alex Burghelia, cofondatorul unei platforme online: „Folosind un software specializat, ei rulează peste 30 de teste, atât hardware, cât și software, pentru a se asigura că telefonul funcționează ca unul nou. În cazul în care telefoanele trec standardul de calitate şi testele noastre, acestea sunt revândute. În cazul în care au nevoie de reparație, de exemplu au bateria slabă, acestea sunt reparate cu piese noi. Suntem pe piaţa de 3 ani, timp în care am făcut 170 de mii de tranzacții.”

Căutate sunt și produsele resigilate. Și aici reducerile pot fi de câteva sute de lei.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 12-09-2022 19:16